Ewald Reichert holt fünf Siege und vier Vizetitel bei Landesmeisterschaft

Hückelhoven Sportschießen: Schütze des SSV Rurtal führt bei Meisterschaft des Landesverbands mit Vorderlader-Kurzwaffen.

Die Schützen des SSV Rurtal Hückelhoven haben bei den Meisterschaften des Landesverbands 4 im BDS mit Schwarzpulver-Kurzwaffen auf eigenem Schießstand am Bergerhof in Kleingladbach ihren Heimvorteil ausgenutzt: Ewald Reichert führte in der Altersklasse mit fünf Siegen und vier Vizetiteln den Medaillenspiegel vor Reiner Schlebusch, der es auf vier Titel und zwei zweite Plätze brachte, an.