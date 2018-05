Turnen: ETV-Großaufgebot sammelt fleißig Podestplätze

Erkelenz Turnen: Mädchen des TV Erkelenz schaffen bei der Meisterschaft des Gladbacher Turngaus Qualifikation für Verband.

Mit einem Großaufgebot von 24 Turnerinnen beteiligte sich der TV Erkelenz an der Gaumeisterschaft des Gladbacher Turngaus, die von der Turnerschaft Lürrip in Rheydt-Mülfort ausgerichtet wurde. Der Wettkampf war gleichzeitig die Qualifikation zum Verbandsgruppenturnen der P-Klassen, das der Gladbacher Turngau, der Turngau Kleve-Geldern, der Turnverband Rechter Niederrhein sowie der Niederrheinische Turnverband Kempen am 10. Juni beim und vom TC Sterkrade organisieren lässt. Dann werden in der Turnhalle der Heinrich-Böll-Gesamtschule in Oberhausen die zehn besten Turnerinnen jeder Wettkampfklasse des Gladbacher Turngaus am Start sein. Sollte es bis dahin Verhinderungen geben, dann gibt es Nachrückerchancen.