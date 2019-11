Nachruf : Trauer um Albert Eßer

„Mister Sportabzeichen“ aus Erkelenz wurde 91 Jahre alt.

Den 90. Geburtstag hat er noch in familiärer Runde, zu der auch der Erkelenzer Bürgermeister Peter Jansen aus dankbarer Verbundenheit gestoßen war, gefeiert. Den 92. hat er nicht mehr ganz geschafft – friedlich ist der als „Mister Sportabzeichen“ bekannte Albert Eßer (Foto: pke) am Mittwoch für immer eingeschlafen. Nun trauert Erkelenz um seinen vielleicht größten dem Sport ganz eng verbundenen Sohn der Stadt. Die Trauerfeier für Albert Eßer findet am Freitag, 6. Dezember, um 10 Uhr in der St. Lambertus-Pfarrkirche statt.