Torspektakel im Finale gegen Dynamo Erkelenz SC 09 Erkelenz gewinnt Stadtmeistertitel

Nach dem Gewinn des Erka-Cups in der Vorwoche an gleicher Stelle, der Karl-Fischer-Sporthalle, setzte sich der SC Erkelenz auch bei der Hallenstadtmeisterschaft in Erkelenz durch. In einem spannenden Finale besiegten sie Dynamo Erkelenz – den anderen „City-Club“ – allerdings erst im Neunmeterschießen mit 6:5. Das war notwendig geworden, weil es nach der zweimal zehnminütigen Endspielzeit und einem 6:6 (3:3) noch keinen Sieger gegeben hatte.