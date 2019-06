Rennen in Belgien : Mountainbiker Lambertz in guter Verfassung

In Waimes konnte der Erkelenzer Daniel Lambertz erstmals Punkte für die Belgian Mountainbike Series erfahren. Foto: Ralf Graef

Das „Les Cimes de Waimes“ war für den Ultrafahrer Daniel Lambertz aus Erkelenz zu kurz, um mit den Profis mitzuhalten. Daher ist der Mountainbiker mit seiner Platzierung in Belgien hochzufrieden.

(RP) Wenige Wochen vor dem Start des 24-Stunden-Rennens „Night on Bike“ in Radevormwald präsentierte sich Mountainbike-Ultracycling-Spezialist Daniel Lambertz in sehr guter Verfassung. Beim Vorbereitungsrennen Les Cimes de Waimes in Belgien hat der Erkelenzer Extremsportler mit Platz 54 sein erstes Saisonziel erreicht und erhält erstmals Punkte für die Belgian Ardennes Mountainbike Series (BAMS).

Beim Mountainbike-Marathonklassiker trafen sich im belgischen Waimes mehr als 1500 Radfahrer, um sich in den feuchten Ardennen zu messen. Das Fahrerfeld war gespickt von Profis wie dem belgischen Marathon-Meister Wietse Bosmans und Halbprofis, für Daniel Lambertz als Ultraausdauerspezialist war die 70 Kilometer lange Strecke mit 1700 Höhenmeter zu kurz, um sich mit den Profis zu messen.

Im Vergleich zum Vorjahr konnte Lambertz seine Leistung stark verbessern und verpasste als 54. nach 3:52 Stunden Rennzeit die Top 50 um wenige Minuten. Im Hinblick auf das erste Saisonhighlight am 14. Juli in Radevormwald zeigte sich Lambertz allerdings in guter Form. Wenn die Saison so weiterläuft, dann dürfte er auch bei der 24-Stunden-Europameisterschaft im September in Portugal auf eine Überraschung hoffen.

In den nächsten Wochen stehen zwei weitere Vorbereitungsrennen für Lambertz in Belgien an, unter anderem mit einem Start beim ältesten belgischen Marathon, Raid des Hautes Fagnes.

Am 30. Juni, zwei Wochen vor der Night on Bike, trägt der neu gegründete Coffee & Chainrings Mountainbike Verein Erkelenz seine Vereinsmeisterschaft beim Rursee Marathon aus. Hinter Topfavorit Ansgar Girsig rechnet sich Lambertz gute Chancen auf eine Podiumsplatzierung aus.