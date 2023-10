Sportlerwahl Stadt und Stadtsportbund Erkelenz ehrt Sportler des Jahres

Die Stadt Erkelenz und der Stadtsportbund zeichnen in diesem Jahr erneut gemeinsam die Sportler des Jahres aus. Es geht um Athletinnen und Athleten mit besonderen Leistungen aus den Jahren 2021 und 2022. Die Ehrung findet am 16. November in der Stadthalle statt. Zuvor dürfen Sportfans noch bis zum 30. Oktober über ihre persönlichen Favoriten abstimmen. Das geht über die üblichen Stimmzettel, die in den Geschäftsstellen der Kreissparkasse Heinsberg sowie in den Gebäuden der Stadt Erkelenz ausliegen und erstmals auch über das Beteiligungsportal der Stadt, online unter beteiligung.nrw.de/portal/erkelenz zu finden. Wir stellen einige der Nominierten vor.