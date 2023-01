Devise des Titelverteidigers lautet „Karo einfach“ So geht TuS Germania Kückhoven in den Erka-Cup

So ganz unorganisiert wird Valley seine Jungs beim Erka-Cup dann aber doch nicht aufs Parkett lassen. „Wir werden da mit zwei festen Fünferblöcken antreten, wobei einer jeweils der Ersatzspieler für den Block ist, um bei Bedarf schnell reagieren zu können. Dazu kommt der Torwart – macht also insgesamt elf Mann.“ Die habe er auch schon zusammen. „Dann lassen wir es einfach mal laufen, schauen, was dabei herauskommt“, sagt Valley – und räumt aber ein: „Wenn man schon in der Halle antritt, dann will man sich auch vernünftig präsentieren – und das haben wir auf alle Fälle vor.“