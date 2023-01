Erster Sieg beim Erka-Cup seit 2004 SC 09 Erkelenz beendet die lange Durststrecke

Bernd Kempe, der Ex-Vorsitzende im Verein, Beisitzer des Vorstands und Cheforganisator des Turniers, machte am Mikrofon seinem Herzen auch mal so richtig Luft: „Endlich geschafft, wir haben seit 2004 zum ersten Mal wieder das eigene Turnier gewonnen“, und an die Mannschaft gerichtet: „Ihr könnt richtig stolz sein, wir sind alle stolz.“