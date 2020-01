Erka-Cup in Erkelenz : Ein Landesligist führt das Teilnehmerfeld an

Hallenfußball Bis Sonntag läuft der Erka-Cup des SC 09 Erkelenz. Insgesamt findet das Traditionsturnier zum 34. Mal statt.

Der Verein, der in der jüngeren Vergangenheit das traditionsreiche Hallenturnier des SC 09 Erkelenz mit Sicherheit am meisten geprägt hat, ist die SG Union Würm/Lindern. 2016, 2017 und 2019 triumphierten jeweils die Jungs von Trainer „Jo“ Lambertz (siehe auch Info) – im vergangenen Jahr durch ein 5:1 im Finale gegen die Sportfreunde Uevekoven.

Folglich zählt der Bezirksligist auch bei der Auflage 2020, die vom heutigen Freitag bis Sonntag in der Karl-Fischer-Sporthalle ausgetragen wird, wieder zum engsten Favoritenkreis. Ein Erfolgsgeheimnis hat Coach Lambertz dabei schon vor einiger Zeit mal verraten: „Die Jungs spielen einfach gerne in der Halle.“ Das zeigte sich im vergangenen Jahr gerade auch beim mit Abstand größten Turnier der Region, dem Aachener Sparkassen-Cup. Da erreichte die SG ebenfalls das Endspiel – und war so wegen des parallel laufenden Erka-Cups drei Tage in Folge in der Halle beschäftigt.