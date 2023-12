Vorrunde des Erka-Cups Ay-Yildizspor lässt sich auch von Teveren nicht aufhalten

Groß raus war in der vergangenen Hallensaison Ay-Yildizspor Hückelhoven gekommen. Der A-Ligist gewann die Heinsberger Vorrunde des großen Aachener Sparkassen-Cups und nahm so an der Endrunde in Aachen teil. Daran knüpfte Ay-Yildizspor am Mittwochabend beim ersten Tag des Erka-Cups des SC 09 Erkelenz nahtlos an: Mit drei Siegen aus drei Spielen qualifizierte sich der Klub souverän für die Endrunde am Samstag.