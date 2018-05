Judo : Erfolge für Erkelenzer Judoka in Duisburg und der Region

Charis Teßmer und Hameed Walizada. Foto: Judo Sportclub Erkelenz

Erkelenz Charis Teßmer hat beim 33. Rhein-Ruhr-Wanderpokalturnier, einem Landeseinzelturnier in Duisburg, Silber gewonnen. Mit ihr hatten drei Judoka der Erwachsenengruppe des Judo Sportclubs Erkelenz an den Wettkämpfen teilgenommen. Christian Brockers startete in der U 18, kam in seiner Gewichtsklasse bis 81 kg trotz guter Ansätze aber nicht über zwei Niederlagen hinaus. Hameed Walizada kämpfte bei den Männern bis 73 kg. In seinem erst zweiten Turnier gewann er den ersten Kampf frühzeitig, konnte jedoch die beiden Folgekämpfe nicht gewinnen und schied aus. Teßmer kämpfte bei den Frauen bis 52 kg und hatte drei Kämpfe. Während sie den ersten und dritten verlor, gewann sie den zweiten Kampf deutlich und errang Silber.

Athleten des Judo Sportclubs Erkelenz waren auch beim Rurauen-Cup (Bezirksturnier) aktiv. In der U 13 wurde Schanya Stanislaus (bis 44 kg) Siebte, Shrreya Stanislaus (über 63 kg) holte sich nach zwei souverän gewonnenen und einem verlorenen Kampf die Goldmedaille, Niklas Borgs (bis 34 kg) gewann den ersten Kampf, schied nach zwei verlorenen Kämpfen dann aber aus, Philipp Habersack (bis 50 kg) holte Silber. Und Christian Brockers gewann in der Altersklasse U18 bis 81 kg nach zwei gewonnenen und zwei verlorenen Kämpfen Bronze.

(spe)