Radsport: ERC lädt zum großen Radsporttag ein

Erkelenz Radsport: RTF und CTF an Fronleichnam, 31. Mai.

In wenigen Tagen heißt es wieder die Renn- und Crossradschuhe schnüren, wenn der Erkelenzer Radsport Club an Fronleichnam (31. Mai) zur Radtouristik- und Cross-Country-Tourenfahrt einlädt. Start- und Zielpunkt ist traditionell die Pestalozzischule am Schulring in Erkelenz.