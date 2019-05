80 Jahre Mitgliedschaft : Emotionale Versammlung beim TV Erkelenz

Erkelenz Josef Krahe wird bei „Gänsehautstimmung“ für 80 Jahre im Verein geehrt. Der ETV hat nun erstmals in seiner Geschichte die Marke von 1500 Mitgliedern geknackt. Künftig geht er mit einem neuen Leitbild voran.

Schließlich hätte der Vorsitzende Peter Peidl in seiner Lobesrede genau die richtigen Worte getroffen. „Herr Krahe war damals mit ein Grund dafür, dass ich im ETV als Trainer aktiv geworden bin“, sagte Peidl. Krahe prägte den Verein unter anderem in der Schwimmabteilung und war früher Handballer. Seine ganze Familie war und ist im Verein aktiv, auf der Versammlung war auch sein Enkel anwesend. Die Ehrung hätte Krahe laut Zittrich sehr bewegt: „Das war rührend und richtig schön. Da macht es richtig Spaß, in einem Verein zu sein.“