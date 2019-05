Jahreshauptversammlung : DJK Wassenberg feiert 40. Geburtstag

Wassenberg In diesem Jahr feiert die DJK Jubiläum. Das soll mit zahlreichen Angeboten für Kinder und Jugendliche gefeiert werden. Auch für die ältere Generation gibt es zahlreiche Kurse, die bald anlaufen.

Ganz neu im Programm ist die Tanzgruppe „Dance on the line Ü50“ – Line Dance, Zumba Gold und Free Style zu beliebter und mitreißender Musik. Hier hofft der Verein auf viele Interessenten, damit die Gruppe am 14. Juni starten kann. Sie trifft sich freitags ab 18 Uhr in der Turnhalle an der Burgstraße.