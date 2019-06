Fußball : „Der Meter Beeck im Kellerschrank bleibt“

Wegberg Fußball: Dirk Ruhrig blickt auf seine zehneinhalb Beecker Trainerjahre zurück. „Als Spieler war ich nie aufgestiegen, in Beeck dreimal.“

Erinnern Sie sich noch an Ihr erstes Spiel als Beecker Trainer?

Karriere Seine Trainerlaufbahn begann Dirk Ruhrig 2003 als Spielertrainer bei Union Schafhausen. Nach fünf Jahren folgte im Sommer 2008 der Wechsel zum Oberbrucher BC. Weil er mit der Einstellung der Mannschaft aber gar nicht einverstanden war, hörte Ruhrig dort bereits nach drei Monaten wieder auf. Im Dezember 2008 heuerte er in Beeck an – als Coach der Reserve für den zurückgetretenen Jörg Beyel. Im Juli 2011 übernahm Ruhrig Beecks A1-Jugend, seit September 2012 war er Friedel Henßens Co-Trainer.

Ruhrig Aber klar. Das war im März 2009. Da habe ich mit der Bezirksliga-Reserve 3:0 in Katzem gewonnen. Es war ein schwieriges erstes Halbjahr, da der Kader sehr klein war. Ich weiß noch genau, dass ich heilfroh war, als wir ab April die A-Jugendlichen einsetzen durften.

Am Ende sprang da sogar noch Platz fünf heraus. Im Jahr darauf hatten Sie dann weit mehr Erfolg, als der Verein geplant hatte.

Ruhrig Ja, 2010 haben wir hinter Dremmen als Vizemeister den in der Tat alles andere als geplanten Aufstieg in die Landesliga geschafft.

Ruhrig Ja, Platz drei ist in der Tat die beste Platzierung, die eine Beecker A-Jugend in dieser Klasse bislang erreicht hat. Auch darauf bin ich nach wie vor stolz.

Auch in der Folgesaison 12/13 trainierten Sie zunächst noch die A-Jugend, stiegen im September zudem als Co von Friedel Henßen ein – der Beginn einer echten Ära.

Ruhrig Ja, es ist Wahnsinn, was wir da gemeinsam alles erlebt haben. Die Krönung waren dabei die beiden Aufstiege in die Regionalliga, speziell der 2:0-Sieg in Bonn im „Endspiel“ 2015. Auch wenn wir jeweils direkt wieder abgestiegen sind: Die Regionalliga hat sehr viel Spaß gemacht. Die Stadien, das ganze Flair – das war schon geil.