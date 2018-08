Wegberg : Führungswechsel bei SCW-Jugend

Dirk Meyer (l.) wird beim SC Wegberg Nachfolger von Reinhold Plum als Jugendleiter. Foto: SC Wegberg

Wegberg Jugendfußball: Dirk Meyer folgt auf Reinhold Plum als Jugendleiter des SC Wegberg.

In der Jugendabteilung des SC Wegberg ist ganz still und leise eine Ära zu Ende gegangen: 30 Jahre lang war die Arbeit im Nachwuchs des SCW mit Reinhold Plum verbunden, nun will sich der Großvater vermehrt um private Dinge kümmern und hat deshalb sein Amt als Jugendleiter niedergelegt.

Plum, der in den vergangenen drei Jahrzehnten alle wichtigen Posten im Jugendvorstand inne hatte, war von 1990 bis 1994 Kassenwart und Schriftführer, von 1994 bis 2007 Jugendgeschäftsführer und dann ab 2007 Jugendleiter. In Zukunft will er wieder als Trainer tätig werden und seinen Enkeln Louis und Emma das fußballerische Einmaleins beibringen, steht dem neuen Vorstand aber weiterhin mit Rat und Tat zur Seite.



Der Rücktritt von Plum erfolgte mit sofortiger Wirkung, um seinem designierter Nachfolger Dirk Meyer einen reibungslosen Übergang in die neuen Saison zu gewährleisten. Meyer übernimmt das Amt des Jugendleiters kommissarisch, soll im November gewählt werden. „Ich gehe meine neuen Aufgaben mit Zuversicht an und verspreche, die erfolgreiche Tätigkeit meines Vorgängers fortzusetzen“, kündigt Meyer an

