Fahrrad-Challenge Radfahrer Dirk Gütte bezwingt die „Gran Stelvio“

Ende April dieses Jahres komplettierte Gütte den Radklassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich über 260 Kilometer, eine Strecke die Gütte, der häufig in Ostbelgien trainiert, gut kennt. Ende September folgte nun sein jüngster Coup, die „Gran Stelvio“-Herausforderung, den Versuch an einem Tag alle drei Rampen des Stilfser Jochs, einem der höchstgelegenen Alpenpässe (2757 Meter), zu erklimmen. „Am Fuße des legendären Passes angekommen, bekam ich erst einmal die Schocknachricht, dass man kurzfristig wegen Steinschlaggefahr die Nordrampe über den Schweizer Umbrailpass bis auf Weiteres gesperrt hat“, berichtet Gütte. Neben der Ost- und Westrampe ergab sich die Möglichkeit, einen gleichwertigen Pass in der Nähe zu nutzen, um die Wertung „Gran Stelvio“ zu erreichen.