Fußball : Keine Blamage nach frühem Gegentor

In der 45. Minute hebt der Dremmener Marcel Aliu mit links den Ball über Abwehr und Torhüter Patrick Wiesen und trifft zum 2:0 für Dremmen. Foto: nipko

Wegberg Die Sportfreunde Uevekoven verlieren ihr Pokalspiel zwar mit 1:3, zeigen aber dennoch eine ansprechende Leistung.

Wann immer in einem Pokalwettbewerb ein „kleiner“ Verein gegen einen in höheren Gefilden beheimateten Klub spielt, wird das Bild von „David gegen Goliath“ zitiert. Das Bild des Außenseiters, der fußballerisch zwar unterlegen ist, doch sich mit vereinten Kräften gegen den übermächtig erscheinenden Gegner stemmt. Und immer ist eines besonders wichtig: mit mannschaftlicher Geschlossenheit die Räume vor dem eigenen Tor dicht machen.

Doch es nützt die beste Taktik nichts, wenn sich die eigenen Spieler nicht daran halten. Diese Erfahrung musste am Dienstagabend auch Daniel Marschalk, der Trainer der Sportfreunde Uevekoven, machen. Im Kreispokalspiel des B-Ligisten gegen den Bezirksligisten TuS Rheinland Dremmen schienen seine Spieler nämlich pünktlich zum Anpfiff gedanklich noch in der Kabine gewesen zu sein. Denn es war noch keine Minute gespielt, als der Favorit den Ball zum ersten Mal über die Linie bugsierte. Daniel Rafael Garcia Pedrosa markierte die frühe Führung für die Gäste.

Falls Marschalk die Befürchtung hatte, dass es nun zu einem Selbstläufer gegen sein Team werden würde, wurde diese nicht bestätigt. Zwar sorgte seine Mannschaft nach vorne nur für wenig Entlastung und brachte das Tor des Gegners nur selten in Gefahr, doch in der Defensive standen die Gastgeber nun besser, so dass über weite Strecken der ersten Halbzeit kein Klassenunterschied erkennbar war.