Tennis : Herren des TC Holzweiler: auch mit 55 noch ehrgeizig und erfolgreich

Das Siegerteam (v.l.): Arno Königs, Willi Trebels, Michael Hurtz, Uwe Geneschen, Toni von Wirth, Mannschaftskapitän Fritz Wassenhoven, Manfred Koitl, Hans Schürings. Foto: TC Holzweiler

Erkelenz Der Tennisclub Holz­weiler feiert mal wieder einen Aufstieg. Wie schon vor fünf Jahren, da noch als „Ü50“ unterwegs, waren es die Herren, die erfolgreich waren. In diesem Jahr waren sie in den Medenspielen in der Altersklasse Ü55 aktiv, und schafften da als Gruppenerster mit 12:2-Punkten den Aufstieg von der Bezirksliga in die 2. Verbandsliga.

Die entscheidenden Punkte holte man im letzten Spiel mit einem 6:3-Erfolg beim Tabellenzweiten SV Stolberg.