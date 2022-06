Die Geschichte des SV Helpenstein : Vom „Fahrstuhlteam“ zum Aushängeschild

Fußball-Bezirksliga Mit dem Aufstieg in die Landesliga feierte der SV Helpenstein am vergangenen Wochenende seinen größten Vereinserfolg. Ein Blick auf die Geschichte des Fusionsklubs, der sich einst bei der Namensfindung schwertat und anfangs zwischen den Kreisligen auf- und abstieg.

Von Herbert Grass

Der SV Helpenstein ist derzeit in aller Munde – zumindest in Fußballerkreisen. Am vergangenen Sonntag machten die Helpensteiner mit einem 2:0-Sieg gegen Waldenrath/Straeten die Meisterschaft in der Bezirksliga, Staffel 4, fest und stiegen so in die Landesliga auf. Es ist der größte sportliche Erfolg, den der Fusionsklub in seiner noch jungen Vereinsgeschichte erreicht hat. Er gehört damit neben Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck und den beiden Landesligisten Germania Teveren und Union Schafhausen nun zur Beletage des Fußballkreises Heinsberg.

Die künftige Zugehörigkeit zur Landesliga ist der Höhepunkt des 1991 begonnenen Fusionsprozesses des Vereins. Damals wurde bei den Kreisligisten SV Arsbeck (A-Liga) und Blau-Weiß Dalheim (B-Liga) die Personalnot immer größer. Woche für Woche hatten beide Teams Mühe, eine Seniorenmannschaft aufs Feld zu schicken. Es war dann vor allem Bernd Baltes aus Arsbeck, der die Idee hatte, die beiden Vereine zusammenzubringen.

Gesagt, getan. Und der Zusammenschluss Arsbeck/Dalheim hatte auch gleich Erfolg: Bereits 1992 stieg man mit Trainer Erwin Hermandung, einem Ex-Profi, der unter anderem für Alemannia Aachen und Hertha BSC Berlin in der Bundesliga aktiv war, in die Bezirksliga auf. Der Höhenflug hielt aber nicht lange, schon 1994 stieg man wieder ab.

Im gleichen Jahr war auch beim SV Wildenrath die Personaldecke immer dünner geworden. Nach dem Abzug der britischen Soldaten, von denen etliche den Verein über Jahre aktiv begleitet hatten, war also auch da die Not groß. Und wieder war es der Arsbecker Bernd Baltes, als ganz guter Linksaußen einst selbst mit Borussia Hückelhoven in der damaligen Verbandsliga (der heutigen Mittelrheinliga) erfolgreich, der die Initiative ergriff, um auch Wildenrath mit ins Boot zu holen.

Der damalige Wildenrath-Vorsitzende Kurt Hennig war nicht abgeneigt. Und an Karfreitag 1994, Helpensteins heutiger Vorsitzender Werner Derichs erinnert sich genau, wurden die Unterschriften unter die Fusionsverträge gesetzt: Ein neuer Verein war geboren. Arsbeck, Dalheim und Wildenrath gehörten ab nun zusammen und traten als eigenständige Einheit im Fußballverband Mittelrhein an.

Allerdings hatte man noch keinen Namen. Unter der Vereinsbezeichnung Arsbeck/Dalheim/Wildenrath aufzutreten, galt den meisten als Namen zu sperrig. Da erinnerte der damalige Pastor Klaus Buyel daran, dass ja nicht nur der Fußball die drei Dörfer verbindet, sondern auch der Helpenstein-Bach, der alle drei Dörfer passiert. Warum also den neuen Verein nicht SV Helpenstein nennen? Das gefiel allen Beteiligten, und so macht der Dreidörfer-Klub seit 1994 auf sich aufmerksam.

Sportlich lief es anfangs allerdings nicht sehr erfolgreich: 1996 stieg der neue Verein aus der Kreisliga A in die Kreisliga B ab. 2001 ging es dann wieder hoch, um 2002 erneut abzusteigen. So ging das in unschöner Regelmäßigkeit bis 2008 weiter, der SV verdiente sich die Beschreibung „Fahrstuhl-Mannschaft“. Auch prominente Trainer wie Nobby Deckers und Peter Moll – beide in der Region bestens vernetzt und erfolgreich in höheren Ligen unterwegs gewesen – änderten daran wenig.

Erst als 2012 die sich mehr und mehr intensivierte Jugendarbeit sportlich auszuzahlen begann und man wieder in die Kreisliga A zurückkehrte, kam der sportliche Aufschwung. Fortan ging es stetig weiter nach oben.

2019 stieg der Verein in die Bezirksliga auf, zum ersten Mal als SV Helpenstein. Wegbereiter war der damalige Trainer Christian Grün (heute Übungsleiter des gerade in die Bezirksliga aufgestiegenen SC 09 Erkelenz), der aber zum Jahreswechsel 2018/19 sein Amt niederlegte. Marcel Leicher übernahm und vollendete den Aufstieg. Leicher stand allerdings nur für ein halbes Jahr zur Verfügung.

Im Sommer 2019 übernahm dann André Lehnen die sportliche Verantwortung, die er bis heute trägt. Und mit ihm hat der SV Helpenstein offensichtlich einen Glücksgriff getan. Der von der Jugendabteilung des FC Wegberg-Beeck abgeworbene Trainer brachte noch Bruder Mario mit, und die beiden führten den Verein – wie schon erwähnt – nun in die Landesliga. „Wir wissen, dass unser Ziel da nur sein kann, die Klasse zu halten. Aber ich bin zuversichtlich, dass wir das auch schaffen“, so der Vorsitzende Werner Derichs, der den Verein mit einer kurzen Unterbrechung seit 2002 führt. Zuvor hatte er schon einige Jahre als Jugendleiter gewirkt.