Motorsport : Mit 245 km/h durch „Eau Rouge“ in den belgischen Ardennen

Mit 245 km/h durch „Eau Rouge“ in den belgischen Ardennen

Die beiden Leipert-Lamborghini führen die GT-Meute der Lambos auf der Ardennenachterbahn im belgischen Spa-Franchorchamps an: links die Startnummer 33, recht die Nummer 30. Foto: fotospeedy.it

Wegberg Dass die belgische Grand-Prix-Rennstrecke in Spa-Franchorchamps, auch bekannt als Ardennen-Hochgeschwindigkeitsachterbahn, nichts für Fahrer mit schwachen Nerven ist, das zeigte sich wieder einmal beim prestigeträchtigen 24-Stunden-Rennen, in dessen Rahmenprogramm auch der vierte Lauf der Lamborghini-Super-Trofeo-Europe ausgeschrieben war.

Doch die Piloten in den beiden von Leipert-Motorsport aus Wegberg vorbereiten und betreuten Lamborghini Huracan ST zeigten sich von ihrer starken Seite, scheuten sich auch nicht, die weltbekannte Hochgeschwindigkeitskurve „Eau Rouge“ mit der Spitzengeschwindigkeit von bis zu 245 km/h zu durchjagen. Lohn dafür war am Ende ein Sieg in der AM-Klasse für die von Mikko Eskelinen (Finnland) und Jake Rattenbury (Großbrittanien) gesteuerte Startnummer 33, während die PRO-Klassen-Fahrer Niels Lagrange und Anthony Lambert auf ihrer Heimpiste im Leipert-“Stier“ mit der Startnummer 30 auf den rund sieben Asphalt-Kilometern weitere Meisterschaftspunkte einfuhren.