Der SV Klinkum entfernt sich in der B-Liga aus dem Tabellenkeller

Erkelenzer Land Kreisliga B, Staffel 1: Der SV Niersquelle Kuckum II gewinnt 2:1 gegen den SV Holzweiler.

Auch am siebten Spieltag surft der Tabellenführer Ay-Yildizspor Hückelhoven weiter auf der Erfolgswelle: Die Siegesserie wird mit dem 2:0 gegen Germania Rurich fortgeführt. Die Partie zwischen dem SC Wegberg und dem SV Helpenstein II endete 3:0 – der SC überholt seinen Gegner damit in der Tabelle. Das Spiel zwischen Viktoria Doveren und dem TuS Jahn Hilfarth endete mit einem 1:0-Sieg für den TuS.

Sportfreunde Uevekoven – SV Schwanenberg 2:5 (1:3). Die Schwanenberger bleiben erfolgreich: Durch den Sieg gegen Uevekoven klettert der SV auf den dritten Tabellenplatz. In der 17. Minute schoss Jan Schneider die Gäste in Führung, für wenige Minuten mussten sie allerdings doch zittern: Alexander Dethloff erzielte den Ausgleich (24.), durch je ein Tor von Björn Jennissen (32.) und Stefan Jakobs (42.) schafften die Schwäne aber schnell wieder Abstand. In der zweiten Hälfte traf Pascal Pöttgens für Uevekoven (55.), aber auch dieser Anschlusstreffer brachte dem Tabellensechsten nicht viel: Durch Tore von Björn Jennissen (74.) und Jens Körfer (90.+1) gewann der SV 5:2.