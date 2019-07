Fußball : Im Halbfinale wartet nun Schafhausen

Linnich Sommercup Rurdorf: Beeck startet mit einem souveränen 4:1 gegen Heinsberg-Lieck ins Turnier.

Mit einem lockeren Aufgalopp ist Mittelrheinligist FC Wegberg-Beeck in das mit Abstand bestbesetzte Sommerturnier der Region gestartet: Die Kleeblätter schlugen Bezirksligist 1. FC Heinsberg-Lieck zum Auftakt der zweiten Turnierwoche des Rurdorfer Sommercups 4:1 (3:1) und zogen damit ins Halbfinale ein. 478 Zuschauer sahen in der ersten halben Stunde einen sehr spielfreudig auftrumpfenden Titelverteidiger – und das trotz der vorangegangenen sehr harten Trainingswoche und des nur einen Tag zuvor erfolgten Testspiels gegen Landesligist 1. FC Mönchengladbach (ebenfalls 4:1).

Marc Kleefisch per Doppelpack (17./20.) und sein Sturmpartner ­Shpend Hasani (23.) erzielten prima herausgespielte Tore zur sehr frühen 3:0-Führung. Generell machte da nicht nur Beecks Sturmduo mächtig Alarm. Einziges Manko: Die Chancenverwertung war völlig unzureichend. Hätte es nach einer halben Stunde 6:0 gestanden, hätte sich der Bezirksligist auch nicht beschweren dürfen. Stattdessen verkürzte Liecks Kapitän Thomas Joschko (35.).

In der zweiten Halbzeit tat sich nicht mehr viel. Beeck schaltete mindestens zwei Gänge runter auf Verwaltungsmodus. Dennoch gelang Marius Müller noch das 4:1 (69.). Zuvor hatte Nils Hühne Pech mit einem Freistoß an die Lattenunterkante. Weit größerer Wermutstropfen: Thomas Lambertz musste bereits in der ersten Halbzeit vom Platz – er hatte sich das Knie verdreht.