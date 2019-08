Fußball : Ziel: Zum 100-Jährigen zurück in die Regionalliga

Mit diesem Kader startet der FC Wegberg-Beeck in die Saison 2019/2020 (obere Reihe v.l.): Stefan Thelen, Armand Drevina, Mark Kleefisch, Sebastian Wilms, Thomas Lambertz, Norman Post, (mittlere Reihe v.l.) Torwarttrainer Dominik Lescher, Betreuer Uli Feldberg, Admir Terzic, Danny Fäuster, Nils Hühne, Florian Hülsenbusch, Edson de Oliveira da Conceicao, Co-Trainer Stefan Kniat, Trainer Michael Burlet, (untere Reihe v.l.) Betreuer Max Warneke, Tom Geerkens, Florian Storms, Stefan Zabel, Niklas Aretz, Sascha Tobor, André Mandt und Physiotherapeut Baptist Polman. Es fehlen Shpend Hasani, Maurice Passage, Yannik Leersmacher, Marius Müller, Adrian Asani, Joy-Slayd Mickels und Physiotherapeut Martin Pirog. Foto: Laaser, Jürgen (jl)

WEGBERG Mittelrheinliga: Am Sonntag startet der FC Wegberg-Beeck bei der SpVg Frechen in die Saison 2019/2020. Fakten und Einschätzungen.

Den in der abgelaufenen Saison knapp verpassten Aufstieg nachholen und damit 2020 – passend zum dann anstehenden großen Vereinsjubiläum – wieder viertklassig spielen: Das ist der ganz große Wunsch aller Beteiligten rund ums Beecker Waldstadion. Mit diesem ambitionierten Ziel starten die Kleeblätter am Sonntag in Frechen in die Spielzeit (Anstoß 15.15 Uhr). Fakten und Einschätzungen zum Start.



Kommen und Gehen Zehn Akteure verließen im Sommer den Klub – die meisten davon waren freilich keine Stammspieler. Noch am ehesten fallen zwei Abgänge ins Gewicht: Musashi Fujiyoshi (nun 1. FC Düren) hatte schließlich eine überragende Hinrunde gespielt, ließ dieser aber eine deutlich schwächere Rückserie folgen. Und Riad Chak­roun (neuer Verein unbekannt) war ein brauchbarer, aber kein überragender Sechser – und auf dieser Position hat Beeck ein Überangebot.

Umgekehrt stieß ein halbes Dutzend Spieler neu zum FC. Drei davon dürften am Sonntag einen Platz in der Startelf sicher haben: Admir Terzic (kam vom TuS Erndtebrück) in der Innenverteidigung, Tom Geerkens (U 19 Alemannia Aachen) im Mittelfeld und Marc Kleefisch (SV Breinig) im Angriff. Für den Sturm wurde auch der kantige Deutsch-Brasilianer Edson (Spvg. Wesseling/Urfeld) verpflichtet. Der hat jedoch verletztungsbedingt einen beträchtlichen Teil der Vorbereitung verpasst, ist nun sicherlich noch nicht bei 100 Prozent. Noch ganz lange nicht ist das Joy-Slayd Mickels (SV Rödinghausen), der nach einem Patellasehnenanriss noch nicht einmal das Training wieder aufgenommen hat. Und Adrian Asani (U 19 Fortuna Düsseldorf) ist als Perspektivspieler verpflichtet worden, hilft erst einmal nicht weiter.

Info Sven Demandt coacht nun die SpVg Frechen Der Gegner 2018 hatte Frechen nach 19 Jahren die Rückkehr in die höchste Amateurklasse geschafft. Die Mittelrheinliga hielt die SpVg dann absolut sicher, beendete die Saison auf Rang neun – mit elf Punkten Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. Architekt des Erfolgs war Trainer Micha Skorzenski, der die Zwanziger im Frühjahr 2013 in der Bezirksliga übernommen hatte, zweimal mit dem Team aufstieg. Trotz dieser Erfolge und seiner sehr engen und jahrelangen Zusammenarbeit mit Sahin Yildirim, Frechens Vorsitzendem und Sportlichem Leiter in Personalunion, erklärte er vor einem Monat völlig überraschend seinen Rücktritt – berufliche Gründe waren ausschlaggebend. Nachfolger wurde Ex-Profi Sven Demandt. Zuletzt stand dieser bei Regionalligist RW Essen unter Vertrag, davor beim damaligen Drittligisten SV Wehen Wiesbaden. Und davor hatte er mehrere Jahre die U 23 Borussia Mönchengladbachs trainiert. Gespielt wird am Sonntag auf dem Kunstrasenplatz im Freche­ner Kurt-Bornhoff-Sportpark.



Testspiele/Vorbereitung Sechseinhalb Wochen lang hat Neutrainer Michael Burlet die Mannschaft auf den Ernstfall vorbereitet. Standen in der ersten Hälfte überwiegend Trainingseinheiten auf dem Programm, so setzte danach eine Spielflut ein – bedingt durch Rurdorfer Sommercup und Kreispokal. Einschließlich dieser Spiele absolvierte Beeck sage und schreibe 14 Testspiele. Die reine Ergebnisbilanz ist phänomenal: 13 Siege und ein Remis (1:1 gegen EVV Echt).

Highlights waren eindeutig zwei Begegnungen: das souveräne 3:0 im Rurdorfer Finale gegen den ewigen Kontrahenten Borussia Freialdenhoven und das 3:2 gegen Regionalligist Alemannia Aachen. Die dort absolvierte erste Halbzeit war sicherlich die beste der gesamten Vorbereitung. Trotz der permanenten Siege gab es jedoch auch einigen Schatten.

Großes Handicap: Weil zwischenzeitlich bis zu acht Spieler angeschlagen, verletzt, arbeits- oder urlaubsbedingt ausfielen, mussten häufig dieselben Spieler auflaufen. Kleefisch beispielsweise hätte eine Pause sicher auch mal gut getan – doch der musste fast immer ran, hat mit zwölf Toren auch die meisten Tore in diesen 14 Partien erzielt, gefolgt von Shpend Hasani (neun).

In der zweiten Hälfte der Vorbereitung avancierte zudem einer zum Torjäger, den man dafür gar nicht auf dem Zettel hatte: Linksverteidiger Norman Post, von Einstellung und Einsatz her immer ein Vorbild, war dabei sogar ein Mann für die wichtigen Tore, traf im Kreispokal im Viertelfinale beim hart erkämpften 4:1 nach Verlängerung bei Landesligist Germania Teveren doppelt und schoss diese Woche auch das Siegtor beim mühsamen 3:2-Halbfinalsieg bei Bezirksligist SG Union Würm/Lindern.

Taktisch ließ Burlet etliche Systeme spielen und probierte eine Menge aus – von Dreierkette über Doppelsechs und Raute bis zu Drei-Mann-Sturm.



Aktuelles Formbarometer Auch wenn sich bis auf Sascha Tobor (Kreuzbandriss) und eben Zugang Mickels rechtzeitig zum Punktspielstart alle Akteure zurückgemeldet haben: Richtig fit sind längst noch nicht alle – kein Wunder nach häufig wochenlangen Pausen. Auch das war eine Erkenntnis aus dem Spiel in Lindern. So dürfte auch Vizekapitän Danny Fäuster in der aktuellen Verfassung noch kein Kandidat für die Startelf sein.



Trainer/Umfeld Das neue Trainergespann Michael Burlet/Stefan Kniat hat sich rasch eingelebt, neue Ideen reingebracht und gibt den Ton vor – die Mannschaft folgt bereitwillig. Nach der siebenjährigen Ära Friedel Henßen/Dirk Ruhrig weht ein frischer Wind durchs Waldstadion – und genau das war ja auch mit diesem Wechsel beabsichtigt. Rund ums Waldstadion herrscht Ruhe – der Aufstieg ist das erstrebte Ziel, aber kein Muss.