Fußball : Erst 0:2, dann 3:2 – FC reichen 20 starke Minuten

Familiäres Auf Beecker Seite am meisten heiß auf das Spiel war mit Sicherheit Thomas Lambertz. Kein Wunder, schließlich ist Würm/Linderns Kapitän René Lambertz sein Vetter – und SG-Coach Hermann-Josef Lambertz sein Onkel. Nach seiner Knieverletzung feierte „Lumpi“ so denn auch tatsächlich sein Comeback. „Ich habe zwar noch was gespürt, doch ich wollte unbedingt spielen. Das war einfach Adrenalin“, sagte Tommy. In der ersten Halbzeit war er an einer umstrittenen Szene beteiligt, als er im Strafraum zu Fall kam, Schiri Martin Schieren aber weiterlaufen ließ – zurecht: „Das war auch kein Elfmeter. Ich habe den Ball einfach schlecht angenommen“, merkte er dazu an. Auf ein weiteres Familienduell musste er verzichten. Denn Mark Lambertz, der Bruder von René, laboriert noch an einem Knorpelschaden im Sprunggelenk. „Es ist aber nicht ganz so schlimm. Er wird wieder spielen können“, sagte sein Trainer und Vater Hermann-Josef Lambertz.