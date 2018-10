Erkelenz Radsport: Der Erkelenzer Dirk Gütte absolviert mit dem Rad sieben Alpenpässe an einem Tag, dann macht der Magen schlapp.

Da entgegen der ursprünglichen Wetterprognose am Renntag für den späten Nachmittag in der Zentralschweiz Gewitter angesagt waren, startete Gütte sehr zeitig. Kurz nach Mitternacht setzte er sich mit seinem entsprechend ausgerüsteten Rennrad in Bewegung. Start war in Sedrun, nur wenige Kilometer von der Rheinquelle entfernt. Nach dem Erklimmen des 10 Kilometer langen Oberalppasses (2044m über dem Meer) und der ebenso langen Sackgassenstraße zur Göscheneralp (1715m) hinauf, stand gegen 3 Uhr der erste schwere Brocken auf dem Programm, der 19 Kilometer lange Sustenpass (2224m). 1320 Höhenmeter und zwei Stunden später, erreichte er noch im Dunkeln die Passhöhe. Die folgende lange Abfahrt gestaltete sich bei nur noch 6 Grad plus Fahrtwind als frostiges Unterfangen. Zum Glück war nach etwa einer halben Stunde der nächste steile Anstieg erreicht. In der beginnenden Dämmerung mühte sich der Erkelenzer Radsportler mit einem Hungerast die 13 Kilometer lange und teilweise über 10 Prozent steile Engstlenalp hinauf. Am gleichnamigen Alphotel (1834m) wurde gedreht und direkt die Strecke wieder bergab gefahren.