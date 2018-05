Lokalsport: Den neuesten Trends auf der Spur

Erkelenz Zum dritten Mal lädt der Kreissportbund Heinsberg nach Erkelenz zu seinem Trendsporttag ein. Dabei erleben die Teilnehmer in fast 40 Workshops sportliche Trends aus den Bereichen Gesundheit, Wellness, Spiel und Fitness.

Eingefleischte Fitness-Fans und regelmäßige Teilnehmer von KSB-Angeboten wissen sicherlich, was gemeint ist, wenn Katrin Goertz und Barbara Stand vom Kreissportbund Heinsberg von Deep Work, Slashpipe, Bounce Ball, CrossFit oder Headys sprechen. Doch das Duo möchte nicht nur die Kenner der Szene ansprechen, sondern eine möglichst große Gruppe und hat deshalb zum dritten Mal den Trendsporttag im Schulzentrum an der Krefelder Straße in Erkelenz organisiert.