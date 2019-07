Golf : Charity Golfturnier — ein Erfolg mit vielen Gesichtern

Wegberg Noch Tage danach machten begeisterte Rückmeldungen über das Charity Turnier am Merbecker Golf- und Landclub die Runde: „Lange kein so schönes Turnier gespielt!“, „Toll, dass wir konkrete Hilfe leisten können!

“, „Es war ein voller Erfolg!“ Ein Erfolg mit vielen Gesichtern! Eins davon gehört Harry Hamdan, dem Betreiber des Golfshops am Schmitzhof. Er hatte erfahren, dass sich ein langjähriges Clubmitglied, Dr. Josef Lipinski, ehrenamtlich für die German Doctors e.V. engagierte. Daher stieß Hamdan die Idee an, das diesjährige Turnier zu Gunsten dieser Organisation zu veranstalten.

Das Gesicht von Dr. Lipinski taucht in vielen Werbemedien der German Doctors auf, verkörpert er doch perfekt die Ziele dieser Organisation: durch ehrenamtliche Tätigkeit beim Aufbau einer medizinischen Infrastruktur in Gegenden der Welt beitragen, wo selbst eine grundlegende ärztliche Versorgung Luxus ist. Viele Schmitzhofer hatten nichts von diesem Engagement gewusst. Insgesamt kamen 4.800 Euro an Startgeldern und Spenden zusammen.