Schulsport : Franziskus-Schule qualifiziert sich für das Cross-Cup-Finale

Schulsport: Beim dritten Ortsentscheid hat sich die Erkelenzer Franziskusschule – gemeinsam mit dem Titelverteidiger aus Haaren – für das Cross-Cup-Finale in Heinsberg qualifiziert.

Der Cross-Cup der Kreissparkasse Heinsberg, der jedes Jahr von den Grundschulen der Region ausgetragen wird, blickt auf eine lange Tradition zurück. „Den Wettbewerb gibt es bereits über 20 Jahre, und er ist zu einer echten Erfolgsgeschichte geworden“, erklärte Petra Hanßen, Kreisschulsportbeauftragte im Kreis Heinsberg. In diesem Jahr nehmen insgesamt 30 von 48 möglichen Grundschulen teil. In vier Ortsentscheiden qualifizieren sich jeweils zwei Schulen für das Finale, das im kommenden Jahr in Heinsberg ausgetragen wird.

Beim Ortsentscheid in Wassenberg hatten acht Grundschulen ihre Läufer ins Rennen geschickt. Die 1300 Meter lange Strecke führte die rund 240 teilnehmenden Schüler kreuz und quer durch das Waldstück am Wingertsberg. Am Ziel wurden die Grundschüler von Mitschülern, Lehrern und Eltern unter tosendem Applaus empfangen. Die Zeiten aus insgesamt zehn Rennen flossen in das Endergebnis ein. Am Ende sicherte sich der amtierende Kreismeister aus Haaren den Sieg im dritten Vorentscheid. Jubeln durften auch die Läufer der Erkelenzer Franziskus-Schule, die als Zweitplatzierte ihr Ticket fürs Finale lösten. Der letzte Ortenscheid findet am 30. Oktober in Hückelhoven statt.