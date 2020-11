Amateurfußball : Die Kreisliga A wird im Kreis Heinsberg zum Knackpunkt

Fußball Wegen der vorzeitigen Winterpause sind im Kreisoberhaus erst acht von 34 Spieltagen absolviert. Folglich stehen bis Juni 2021 noch 26 Spieltage an.

Daran wird sich in diesem Jahr auch nichts mehr ändern – am Montagabend gab der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) offiziell das bekannt, was auch allseits erwartet worden war: Sowohl auf Verbands- als auch auf Kreisebene rollt in diesem Jahr kein Ball mehr (die RP berichtete). Bereits zuvor hatte der Niederrhein-Verband seine Vereine vorzeitig in die Winterpause geschickt.