Christian Czech und sein Basketballteam belegen beim Jubiläumsturnier des TV Erkelenz Rang eins

Erkelenz Basketball: Christian Czech und sein Team belegen beim Jubiläumsturnier zum 50-Jährigen der Basketballabteilung des TV Erkelenz Rang eins.

Vor 50 Jahren wurde der TV Erkelenz um eine Sparte reicher: Erstmals wurde beim größten Sportverein des Erkelenzer Stadtgebietes Basketball angeboten. Anlässlich dieses Jubiläums wurde im Archiv des Turnvereins Erkelenz gestöbert und ein Auszug aus der Festschrift zum 125-jährigen Bestehen des Vereins gefunden: Als der Erkelenzer Turnverein 1860 entstand, vergaßen die ehrwürdigen Gründerväter erstaunlicherweise eines der schönsten Ballspiele: Basketball. Eine vertane Chance, als Stammvater des Basketballspiels in den Lexika der Welt verewigt zu werden. Da musste 1891 erst Professor James Naismith am Springfield College, Massachusetts, dieses Spiel für seine Studenten erfinden, ehe es 1968, also 77 Jahre später, doch noch in die Erkelenzer Vereinslandschaft fand. Die DJK Erkelenz bot sich an, eine Basketballabteilung zu gründen. Die Basketballmannschaft verließ 1972 die wenig später aufgelöste DJK Erkelenz und schloss sich dem ETV an.