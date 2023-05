Wolters verliert seinen WM-Titel Überraschende Pleite nach K.o für den Mad Dog

Boxen · Der Hückelhovener Boxer Pascal Wolters verliert bei der „Night of the Rebels 2“ in Ratheim seinen ersten Profikampf und damit auch den WBU-Weltmeistertitel an Kabiru Towolawi. Nach einem umkämpften Duell geht Mad Dog in der elften Runde zu Boden.

02.05.2023, 12:40 Uhr

Nachdem Pascal Wolters von Afrika-Meister Kabiru Towolawi zum zweiten Mal auf die Bretter gebracht wird, zählt ihn Ringrichter Arno Pokrandt an. Foto: Nipko

Von Michael Moser