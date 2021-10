Kampf in der vierten Runde abgebrochen : Wolters ist Box-Weltmeister

Kampf in der vierten Runde abgebrochen

Boxen Der Hückelhovener Pascal Wolters hat es geschafft: Am Samstagabend gewann der 31-Jährige seinen WM-Kampf im Cruisergewicht gegen Muhammad Oguzhan Arifogullari. Es ist der größte Erfolg seiner Karriere.

Pascal Wolters ist Weltmeister der „World Boxing Union“ (WBU) im Cruisergewicht (bis 90,72 kg). Seinen Kampf gegen den Türken Muhammad Oguzhan Arifogullari entschied der Hückelhovener in Ratheim nach der vierten Runde per technischem Knock-out für sich.

Wolters, der für den WM-Kampf seinen EM-Titel ablegen musste, hatte sich sichtlich etwas vorgenommen und setzte mit seinem offensiven Kampfstil zu Beginn des Kampfes direkt einige Treffer. Von da an gab der 31-Jährige das Kommando nicht mehr ab und schickte seinen Kontrahenten immer wieder auf die Bretter – bis der Ringrichter den Kampf nach der vierten Runde zugunsten von Wolters beendete.

Wolters, der wegen seines offensiven Kampfstils auf den Spitznamen „Mad Dog“ hört, behält damit seine makellose Bilanz: In seinem achten Profikampf ist es der achte Sieg per Knock-out. Unter anderem drei Kämpfe um die WBU-Europameisterschaft hatte Wolters so für sich entscheiden können. Der nun gewonnene Kampf um die Weltmeisterschaft ist jedoch sein größter Erfolg.