Boxer will WM-Titel verteidigen „Mad Dog“ Pascal Wolters steigt wieder in den Ring

Boxen · Der Hückelhovener Pascal Wolters will am Samstagabend bei der „Night of the Rebels 2“ seinen WM-Titel der WBU verteidigen. Dann tritt „Mad Dog“ gegen den Afrika-Meister Kabiru Towolawi an. Wie sich Wolters vorbereitet hat und welche weiteren Highlights in der Dreifach-Sporthalle in Ratheim stattfinden.

28.04.2023, 14:11 Uhr

Pascal Wolters (r.) kämpft am Samstagabend bei der „Night of the Rebels 2“ in Ratheim. Foto: Nipko

Von Michael Moser