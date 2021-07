Boxer Pascal Wolters bleibt Europameister : „Mad Dog“ siegt erneut für seinen Uropa

Boxen Der Hückelhovener Pascal Wolters hat seinen EM-Titel verteidigt. Sein Gegner Onur Selim warf das Handtuch. Wolters widmete den Sieg seinem Uropa, der früher auch Profiboxer war.

Selim setzte zwar den ersten Schlag, ließ sich danach aber vom offensiv agierenden Wolters, der erste Treffer setzen konnte, in die Ecke drängen. Der Herausforderer wich den Fäusten seines Gegners einige Male gut aus und brachte seine Schläge selbst das ein oder andere Mal durch die Deckung von Wolters. Insgesamt war Wolters, dessen Treffer von der Halle jedes Mal ausgiebig bejubelt wurden, aber auch schon in dieser ersten Runde überlegen.

Freizeitspaß in Hückelhoven : Am Freitag starten die Karusselltage

Zu Beginn der zweiten Runde hatte sich Wolters, der wegen seines offensiven Kampfstils den Spitznamen „Mad Dog“ trägt, sichtlich etwas vorgenommen. Der WBU-Europameister traf Selim hart am Kopf und hatte damit klar die Führung im Kampf übernommen. Die nächste Aktion war dann auch die entscheidende: Wolters drängte seinen Kontrahenten, der zu diesem Zeitpunkt seinerseits keine Mittel mehr gegen seinen Gegner hatte, mit einigen harten Treffern in die Ecke. Aus der blauen Ecke, die an diesem Abend Selim gehörte, flog nach dieser Sequenz das Handtuch, was Wolters zum Sieger machte. Nachdem der Kampf entschieden war, umarmten sich die Boxer fair.