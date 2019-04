Blitzschach : Detlef Schott gewinnt Erkelenzer Osterturnier

Erkelenz Bei den Erkelenzer Schachfreunden musste es schnell gehen: Nur fünf Minuten Bedenkzeit hatten die Spieler pro Partie. Im Mai richtet der Verein die Stadtmeisterschaften aus.

In fünf Runden wird im Schweizer System ein offenes Turnier ausgetragen. Teilnahmeberechtigt sind nicht nur ambitionierte Vereins-, sondern auch alle interessierten Hobby-Schachspieler. Spielort ist das Forum der Franziskus-Schule, Zehnthofweg 17 in Erkelenz. Es gibt wertvolle Preise in vielen verschiedenen Alters- und Leistungsklassen zu gewinnen. Außerdem ist dieses Turnier zur offiziellen DWZ-Wertung des Deutschen Schachbundes angemeldet. Es geht also auch um Punkte.