Auftakt in die Spielzeit der Bezirksliga : Die Saison startet mit dem Kreisderby

SG Union Würm-Lindern belegte im Vorjahr Platz vier in der Bezirksliga. In dieser Saison soll es Platz sechs bis zehn werden. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga Das Feld an Vereinen aus dem Kreis Heinsberg ist in der Bezirksliga dünn geworden: In diesem Jahr sind nur noch Union Würm-Lindern und der SC Erkelenz dabei. Beide treffen am Samstag zum Auftakt aufeinander. Was beide Vereine von der Saison erwarten.

Von Herbert Grass

Wie schon in der Vorsaison geht die Bezirksliga, Staffel 4, die Saison 2022/23 mit nur 15 Mannschaften an – da wie im Vorjahr die Reserve des FC Wegberg-Beeck dieses Mal der eigentlich sportlich qualifizierte 1. FC Heinsberg-Lieck nicht am Spielbetrieb teilnimmt. Die Mannschaft hat sich zwar gemeldet, tritt aber aus Mangel an Spielern nicht an. Diese sind dem Verein schon seit der Winterpause, ja man kann schon sagen, scharenweise davongelaufen. Mit der Meldung hält sich der Verein aber die Option offen, zur Spielzeit 2023/24 wieder in der Heinsberger Kreisliga A antreten zu dürfen.

Das Feld der Vereine aus dem Kreis Heinsberg in der Bezirksliga hat sich damit natürlich gewaltig reduziert: Nach den Abstiegen von Waldenrath-Straeten und Dremmen – Wegberg-Beeck II war eh schon erster Absteiger – sind nur noch zwei Vereine aus der Region dabei, weil der SV Helpenstein sich ja auch Richtung Landesliga verabschiedet hat. Und ausgerechnet diese beiden Teams, die SG Union Würm-Lindern und der SC 09 Erkelenz, eröffnen am Samstag um 16.15 Uhr in Lindern mit dem einzig verbliebenen Kreisderby die neue Saison.

Ein Termin, der sicher etliche Zuschauer anlockt. Und das war vermutlich auch der Grund, weshalb man dieses Derby vorzieht. Für Würm-Linderns Trainer Hermann-Josef Lambertz ist es ein sogenanntes „50-50-Match“, während der Erkelenzer Aufstiegstrainer Christian Grün die Favoritenrolle ganz klar dem Gastgeber zuschanzt. „Die Angriffswucht von Würm-Lindern ist schon beeindruckend, da müssen wir uns schon etwas einfallen lassen, um die zu stoppen“, meint Grün nach den Erfolgsaussichten seines Teams befragt.

Würm-Linderns Coach Jo Lambertz hält dem entgegen, dass die Saisonvorbereitung seiner Mannschaft äußerst dürftig ausgefallen sei. „Es läuft noch nicht so richtig“, meint er. Vor allem das Pokalaus vergangene Woche bei A-Ligist Millich hat ihn gewurmt. „Dass wir mit den Erkelenzern so unsere Schwierigkeiten haben, hat sich bei unserer Pokalniederlage vor zwei Jahren und auch mit der Niederlage in einem Freundschaftsspiel gezeigt“, sagt der Trainer weiter. Beendete Würm-Lindern die abgelaufene Saison noch mit einem hervorragenden 4. Platz, wäre Lambertz am Saisonende dieses Mal mit einer Platzierung zwischen Rang sechs und zehn zufrieden. „Die Bezirksliga ist nach meiner Meinung die stärkste seit unserem Aufstieg 2017. Für mich sind klar favorisiert die Teams aus dem Fußballkreis Aachen, vor allem Aufsteiger Teutonia Weiden sowie Rasensport Brand und der aufgerüstete VfR Würselen“, sagt Lambertz abschließend.

Auch der Erkelenzer Trainer Grün erwartet einen Verein aus dem Fußballkreis Aachen als Meister und Aufsteiger. „Unser Ziel ist hingegen, die Klasse zu halten, möglichst schnell die nötigen Punkte holen“. Mit der Erfolgswelle aus der vergangenen Saison in der Kreisliga A, in der man 18 Spiele in Folge gewann, und der souveränen Meisterschaft will Erkelenz natürlich auch am Samstag in Lindern punkten – so jedenfalls der Plan. „Unsere Vorbereitung lief durchwachsen. Wir haben uns aber auch den großen Drei im Kreis Heinsberg gestellt oder stellen müssen: Wegberg-Beeck, Union Schafhausen und Germania Teveren. Wir haben zwar alle drei Spiele verloren, aber zeitweise gut mitgehalten“, sagt Trainer Grün und klingt dann doch nicht so ganz unzufrieden.

Gleich mehrere Fakten verschaffen dem Derby eine besondere Brisanz: Der spielende Co-Trainer in Reihen des SC 09, Pascal Thora, war vor seinem Wechsel vor Jahresfrist einige Jahre für den Würm-Lindern aktiv. Zudem freut sich der Ruricher Angreifer Simon Zitz im Trikot der 09er auf ein Aufeinandertreffen mit anderen Akteuren der anderen „Rurich-Fraktion“, nämlich Union Trainer Jo Lambertz sowie dessen Sohn René und Neffe Thomas, alle auch wohnhaft in Rurich – sportlich aktiv sind sie jedoch für die SG Union Würm-Lindern. Lambertz` Sohn Mark hingegen fällt weiter verletzt aus.