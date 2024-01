Hinrundenbilanz SG Union Würm-Lindern Vier Neue für das große Ziel Klassenerhalt

Nach dem großen Aderlass im Sommer (unter anderem gingen da die jahrelangen Topspieler Thomas und René Lambertz zurück zu ihrem Heimatverein Germania Rurich) war klar, dass die SG vor keiner leichten Saison stehen würde. Was sich dann auch rasch bewahrheiten sollte. „Auch wenn die Punkte-Ausbeute unbefriedigend war: Mit einem Großteil der Leistungen war ich einverstanden“, sagt King und führt als Beispiel die Partie bei der SG Stolberg an: „Wenn wir da zur Pause 4:1 führen, kann der Gegner sich nicht beschweren – und das hat auch deren Trainer Mirko Braun so gesehen. Am Ende verlieren wir da aber 1:5.“ Die Chancenverwertung sei eben eines der großen Probleme gewesen – die dünne Personaldecke ein weiteres.