Fußball-Bezirksliga Würm-Lindern verpasst Sprung aus Abstiegsregion

Mit Schwung startete Würm-Lindern auch in die zweite Halbzeit, kam zunächst aber nur zu einer Kopfballchance des aufgerückten Abwehrchefs Eric Thevis. Die Gäste waren in der 55. Minute aber doch geschlagen, weil Julian Herzog nach einer Freistoßflanke von Felix Jansen aus kurzer Distanz frei zum Schuss kam – und wuchtig zum 1:0 vollstreckte. Roetgen reagierte umgehend, gab seine zuvor doch äußerst defensiv ausgerichtete Spielweise auf, und wechselte seinen Co-Trainer und „Altmeister“ Kelly Ayuya ein. Der sorgte auch mal gleich für mächtig Alarm und Durcheinander in Würm-Linderns Abwehr. In der 67. Minute hielt SG-Keeper Hulsen noch einen Distanzschuss von Roetgens Angreifer Ferhat Akar, doch in der 70, Minute glich Roetgen dann zum 1:1 aus. Eine Flanke von der rechten Seite erreichte Joker Ayuya am langen Pfosten und der traf dann mit dem Kopf. So endete das Abstiegsduell dann mit einem insgesamt wohl leistungsgerechten Unentschieden.