Testspiele der Bezirksligisten : Würm-Lindern ohne Torerfolg, Schützenfest für Helpenstein

In der Anfangsphase gelingt Stürmer Gero Beckers der Führungstreffer für Schafhausen. Foto: Nipko

Fußball-Bezirksliga Gegen Landesligist Union Schafhausen setzt es für Würm-Lindern eine 0:2-Niederlage, der SV Helpenstein gewinnt sein Testspiel hingegen zweistellig.

Von Herbert Grass

Wie schon am Mittwoch bei der 0:1-Niederlage bei Borussia Freialdenhoven blieb die SG Union Würm-Lindern auch im Testspiel am Wochenende ohne Torerfolg. Auf dem Kunstrasenplatz in Hückelhoven-Baal verlor Würm-Lindern dieses Mal gegen Landesligist FC Union Schafhausen 2:0 (2:0). Vor allem in Halbzeit eins war der Landesligist zielstrebiger, trotz der widrigen Witterung mit Starkregen und Sturmböen. Schon in der 8. Minute erzielte Gero Beckers mit einem sehenswerten Distanzschuss in den Torwinkel das 1:0. SG-Keeper Stefan Nöhles konnte da nur machtlos zuschauen. Auch in der Folge war Schafhausen wesentlicher wacher, ließ Ball und Gegner laufen. Die logische Folge war das 2:0 in der 34. Minute. Leon Liebens war freigespielt worden, um dann überlegt flach am erneut machtlosen Nöhles vorbei einzuschieben.

In der Pause reagierte SG-Trainer Hermann-Josef Lambertz und wechselte. Auch das Wetter änderte sich, da Regen und Wind nachließen. In der 62. Minute kam der lange verletzte Julian Herzog für den ebenfalls lange fehlenden Jahn Cevahir, der zu Saisonbeginn vom TuS Hilfarth kam, wieder zum Einsatz. Zuvor hätte Würm-Linderns Torjäger Yannik Schlömer in der 57. Minute die große Chance zum Ausgleich, scheiterte aber an Schafhausens Keeper. In der letzten halben Stunde bot sich beiden Teams zwar noch die ein oder andere Chance, Treffer fielen allerdings nicht mehr. Bereits am Freitag (11. Februar) testet die SG erneut, gastiert um 19.30 Uhr bei A-Ligist SV Niersquelle Kuckum.

Union Schafhausens zweite Mannschaft, die in der A-Liga spielt, kam am Freitagabend bei Bezirksligist SV Helpenstein gehörig unter die Räder, verlor auf dem Kunstrasenplatz in Wildenrath 2:13 (1:6). Zudem machte eine Gelb-Rote-Karte für die Union-Reservisten das Debakel komplett. Christian Koerfer erzielte für den SV vier Treffer, Robin Langer und Robin Jackels trafen doppelt sowie Florian Storms, Julian Hahn, Pedro San Jose Justo und Max Wessel erzielten je ein Tor. Zudem gab es ein Eigentor.

Der Tabellensechste der Bezirksliga, der 1. FC Heinsberg-Lieck, verlor seinen Test am Sonntag in der Nachbarschaft bei A-Ligist SC Selfkant mit 1:3. Zur Pause führte das von Nico Herzog trainierte Team aus dem „Selfkant“ schon mit 1:0 – Levi Maassen hatte den A-Ligisten in der 29. Minute in Führung gebracht. Gino Krings erzielte nach der Pause in der 54. Minute den zwischenzeitlichen 1:1-Ausgleich, nach Treffern von Sandro Beckers (58.) und Tim Buijers (90.) ging die Partie dennoch mit 1:3 verloren.