Deutscher Meister mit Borussia Dortmund : Wieso Ex-Profi Jörg Heinrich den SV Helpenstein besucht

Jörg Heinrich war zuletzt von 2017 bis 2018 Co-Trainer bei Borussia Dortmund. Foto: dpa/Guido Kirchner

Fussball-Bezirksliga Am Sonntag trifft Bezirksligist SV Helpenstein zum Auftakt der Rückrunde auf den FV Vaalserquartier. Beobachtet wird das Spiel von Ex-Profi und Nationalspieler Jörg Heinrich. Was hinter dem Besuch des Stargastes steckt.

Vladimir Knyazev kommt aus der Konzertbranche, hat in der Vergangenheit mit einer eigenen Agentur viel Erfahrung in diesem Bereich sammeln können. „Es liegt einfach in meinem Blut, Events oder Veranstaltungen auf die Beine zu stellen“, sagt er. Mittlerweile ist Knyazev nicht nur Betreuer der Bezirksliga-Mannschaft des SV Helpenstein, sondern leitet auch das Vereinsheim auf der Anlage des Drei-Dörfer-Klubs. In dieser Funktion ist der kreative Kopf stets auf der Suche nach Ideen für besondere Aktionen: „Ich möchte, dass im Verein etwas passiert. Die Jungs spielen eine tolle Saison und da würde ich mir wünschen, dass noch mehr Leute auf den Sportplatz kommen“, so Knyazev.

Wenn es für den SV Helpenstein, der als einzig ungeschlagenes Team der Bezirksliga auf dem zweiten Tabellenrang steht, am Sonntag mit einem Heimspiel gegen den FV Vaalserquartier in die Rückrunde geht, dann hat Knyazev mal wieder solch eine besondere Aktion auf die Beine gestellt. Für das Duell gegen den Tabellenzehnten wird der ehemalige Profi und Nationalspieler Jörg Heinrich als Stargast vor Ort sein. Heinrich blickt auf über 200 Bundesligaspiele zurück, seine erfolgreichste Zeit feierte er bei Borussia Dortmund, wo er Champions-League-Sieger und zweimal Deutscher Meister wurde. 1998 zahlte der AC Florenz umgerechnet 12,6 Millionen Euro für den gelernten Linksverteidiger und machte ihn damit zum bis dato teuersten Transfer eines deutschen Spielers. Zudem lief Heinrich in 37 Spielen für die Nationalelf auf. Nun besucht der mittlerweile 52-Jährige am Sonntag den SV Helpenstein.

„Vladi hat das organisiert“, berichtet Kristian Wurzer vom SVH. „Er ist sowieso sehr engagiert im Verein und wir freuen uns, dass wir unseren Zuschauern so ein cooles Ereignis anbieten können.“ Den Kontakt zu Heinrich, der als offensiv ausgerichteter Außenbahnspieler immerhin 62 Scorerpunkte in seiner Bundesligakarriere verbuchen konnte, hat Vladimir Knyazev über einen Bekannten in Berlin hergestellt. Der im brandenburgischen Rathenow geborene Heinrich sei sofort begeistert gewesen und habe zugesagt. Am Sonntag wird er nicht nur den Rückrundenauftakt der Helpensteiner begutachten, sondern in der Halbzeitpause und nach Schlusspfiff ausgiebig über die Partie sprechen. Dabei wird der Profi auch den Spieler des Spiels wählen, der dann mit einem Preis ausgezeichnet wird.

Helpensteins Coach Andre Lehnen hofft natürlich, dass sich dafür einer seiner Schützlinge aufdrängen wird. Obgleich er warnt, dass der FV auf keinen Fall unterschätzt werden darf: „Man weiß bei Vaalserquartier nie so recht, mit welchem Personal sie antreten können. Sie haben aber stets eine junge und dynamische Truppe. Das wird ein Härtetest zum Start der Rückrunde.“

Überhaupt ist Lehnen bei einer Einschätzung der sportlichen Situation zurückhaltender. „Viele Mannschaften in der Liga haben sich in der Winpterpause verstärkt, aus meiner Sicht wird die Rückrunde eine komplett andere Saison“, so Lehnen. Mit dem letzten Eindruck seines Teams sei der Coach aber zufrieden, sodass er mit Vollgas in die zweite Saisonhälfte gehen will. „Wir haben uns im Verlauf der sehr langen Vorbereitung stetig gesteigert und viel im Bereich Fitness aufgebaut“, sagt Lehnen. Auch die Testspiele liefen gut, lediglich gegen Niederrhein-Landesligist ASV Süchteln gab es eine 2:4-Niederlage.