Sieg gegen Germania Eicherscheid Wechselspieler bringen für Würm-Lindern die Wende

Von der 1:6-Niederlage am vergangenen Sonntag bei Spitzenreiter Teutonia Weiden hat sich die SG Union Würm-Lindern gut erholt, punktete sowohl am Mittwoch in einer Nachholpartie des 19. Spieltages gegen den Tabellenzweiten DJK FV Haaren – und an diesem Sonntag gegen Germania Eicherscheid. Gegen Haaren hieß es am Ende 1:1 (0:0). Kapitän René Lambertz hatte das 0:1 von Haarens Enes Yürük (50.) in der 67. Minute mit einem Schuss ins lange Eck ausgeglichen, nach dem sein Vetter Thomas zuvor aufgelegt hatte.