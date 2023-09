Klare Pleite gegen TuS Langerwehe Union Würm-Lindern ist mit dem 0:3 noch gut bedient

Mit Beginn der zweiten Halbzeit erhöhte Langerwehe noch den Druck, und kam auch zu Chancen. Und in der 59. Minute war es dann passiert, belohnte sich der Gast aus dem Fußballkreis Düren mit dem 1:0. Von der linken Seite schlug der schussgewaltige Linksfüßler David Briem einen Freistoß in den Fünfmeterraum der SG Union, wo TuS-Akteur Kevin Zander dann nur noch den Fuß hinhalten musste, um zu treffen. Würm-Lindern versuchte jetzt mit noch mehr Einsatz, den Rückstand wettzumachen. Und in der 71. Minute war die Chance zum Ausgleich auch da, doch Lukas de Brito Mujamena setzte den Ball mit dem Kopf knapp am Gästetor und deren Torwart Alexander Monath vorbei. Der hatte im Gegensatz seines Gegenübers Winfried Hulsen, ansonsten fast die gesamte Spielzeit kaum Gelegenheit sich auszuzeichnen, war fast beschäftigungslos.