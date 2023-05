Gegner kann die zweite Halbzeit nicht antreten Union Würm-Lindern gewinnt nach Spielabbruch gegen Donnerberg

Dass ein Meisterschaftsspiel schon nach 45 Minuten vom Schiedsrichter abgepfiffen wird, passiert natürlich nicht oft. So aber geschehen gestern auf dem Platz in Lindern, wo die SG Union Würm-Lindern in der Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, auf den Tabellenletzten FSV Columbia Donnerberg traf. Zur Halbzeit führten da die Platzherren mit 4:0, als es in die Kabinen ging. Nach der üblichen Pause kam Donnerberg dann aber nur noch mit sechs Akteuren auf den Platz, machte Schiedsrichter Lukas Feist klar, dass sich gleich sechs (!) Spieler verletzt hätten, und nicht weiterspielen könnten. Was blieb dem Schiri anderes übrig als die Partie dann zu beenden? Er brach ab. „Kein schönes Bild das Donnerberg hier abgegeben hat“, meinte dann auch SG-Trainer Sean King. „Dann hätten sie doch besser absagen, und gar nicht kommen sollen“, so Sean King ergänzend.