Fußball : Premiere nicht geglückt

Kreis Heinsberg Bezirksliga: Der FC Wegberg-Beeck II war erstmals mit dem neuen Trainer Mark Zeh am Start. Beeck verlor in Würm-Lindern mit 0:1.

Und der Sieg ist nicht unverdient, erarbeiteten sich die Platzherren doch ein leichtes Chancenplus. Das ging schon in der zweiten Minute los, als Yuki Komura Beecks Torwart Tristan Boden mit einem Distanzschuss prüfte. In der zehnten Minute köpfte der aufgerückte Alex Jansen vorbei, und in der 18. Minute klärte Beecks Keeper Boden zur Ecke. Obwohl mehr Spielanteile, konnte sich Beeck im Angriff kaum durchsetzen. Was dennoch Richtung Tor flog, wurde stets zur sicheren Beute von SG-Keeper Stefan Nöhles. Als die meisten sich schon auf eine torlose erste Halbzeit eingerichtet hatten, schlug die Union doch noch zu. Es gab in der 45. Minute noch einmal Eckball für die SG. Den schlug Matthias Burbaum dann in den Fünfmeterraum des FC, fand genau den Kopf seines aufgerückten Innenverteidigers Alex Jansen, und der nutzte einmal mehr seine Kopfballstärke, erzielte das 1:0. Schiedsrichter René Engels ließ gar nicht erst wieder anstoßen, bat die beiden Teams zum Pausentee. Intensiv und hart umkämpft ging’s auch in die zweite Halbzeit. Erneut mit mehr Ballbesitz für den Gast, der aber auch nach einigen Umstellungen kaum Torgefahr entwickelte.