SV Helpenstein in der Bezirskliga : Erst drei Punkte, dann ein Bierchen

Der SV Helpenstein möchte als Tabellenführer der Bezirksliga weiter ungeschlagen bleiben. Foto: Nipko

Fussball-Bezirskliga Der SV Helpenstein trifft am Wochenende auf die DJK FV Haaren. SV-Trainer André Lehnen erwartet einen schweren Gegner – und hat genauer Vorstellung vom idealen Ablauf.

Von Herbert Grass

An das Hinspiel hat der SV Helpenstein gute Erinnerungen: 4:1 gewann das Team von André Lehnen zu Hause gegen die DJK FV Haaren. „Da waren die Haarener aber noch stark ersatzgeschwächt“, sagt Lehnen, Trainer des Spitzenreiters der Bezirksliga, vor dem Rückspiel am Sonntag in Aachen-Haaren. „Nach einem Tipp befragt, wünsche ich mir einen knappen Sieg, und dann anschließend mit Haarens Trainerkollege Jürgen Lipka ein Bierchen, das wäre dann so der perfekte Spieltag“, sagt Lehnen weiter.

Elf Spiele in Folge hatte Haaren nicht verloren, dabei zehn Siege eingefahren, um dann unter der Woche in einer Nachholpartie beim Tabellenzweiten Rasensport Brand 0:5 unterzugehen. Dabei hatte Brands Coach Jürgen Lipka vor diesem brisanten Aachener Stadtderby noch gemeint: „Gegen uns möchte ich im Moment nicht gerne spielen wollen.“ Und dies sieht auch André Lehnen ähnlich: „Haaren hat eine ganz starke Mannschaft, spielt abgezockt aus einer starken Defensive nach vorne.“

Und trotzdem sieht er sein Team gerüstet, auch in Haaren zu bestehen und zu punkten. Weiter ungeschlagen zu bleiben, ist natürlich auch der Plan. Fehlen werden ihm der am Knie verletzte Florian Storms sowie Kristian Wurzer wegen einer Rot-Sperre. Wieder im Kader sind Christian Koerfer, zuletzt wegen der fünften Gelben Karte gesperrt, wie auch Kapitän Dominik Hahn, der seine Corona-Erkrankung am vergangenen spielfreien Wochenende auskuriert hat. Nach wochenlanger Knieverletzung möglicherweise wieder dabei ist Robin Langer, der seine Probleme mit konventionellem Training beheben will.

Wie schon erwähnt, blieb der SV Helpenstein in bisher 17 Spielen ungeschlagen, führt so logischerweise auch die Tabelle an. Auswärts holte Helpenstein in acht Begegnungen fünf Siege und drei Unentschieden – also stolze 18 Punkte mit 20:6 Toren. Die drei Unentschieden in der Fremde waren am 7. Spieltag das 2:2 beim VfR Würselen, am 9. Spieltag das 1:1 bei der SG Union Würm-Lindern und das 1:1 am 11. Spieltag bei Jugendsport Wenau.