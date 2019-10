Fußball : Sparta Gerderath holt zweiten Saisonpunkt

Kreis Heinsberg Fußball-Bezirksliga: Neuling SG Stolberg übernimmt nach dem 2:0-Sieg bei Germania Lich-Steinstraß die Tabellenspitze in Staffel 4.

Sparta Gerderath – FC Wegberg-Beeck II 1:1 (0:0). Auf der „Asche“ der Anlage an der Spartastraße wehrten sich die Platzherren mit viel Einsatz und Laufbereitschaft. Sie hatten die Angriffsbemühungen der spielstarken Beecker Reservisten gut im Griff. In der 11. Minute dann sogar die erste richtig gute Torchance für Gerderath, da hätte Marko Bausch wohl besser selbst abschließen sollen, als noch einmal in die Mitte zu passen. Mit dem schönsten Angriff der Partie schon in der 18. Minute hätte die Sparta erneut treffen können. Nach einer Ballstafette über Bannert und Jansen, kam erneut Marko Bausch in Schussposition, schoss aber knapp am langen Eck vorbei. In der 50. Minute hieß es dann aber tatsächlich 1:0. Nach einem Eckball von der linken Seite, herein gegeben von Christoph Mohren, kam Robin Bannert im Beecker Fünfmeterraum ungehindert an den Ball, hatte so wenig Mühe einzudrücken. Beeck verstärkte jetzt natürlich noch mehr seine Angriffsbemühungen, wurde aber wieder und wieder von einer aufopferungsvoll kämpfenden Heimmannschaft gestoppt. Bis zur 88. Minute, da gelang Benyamin Malekzadeh per Kopf doch noch der Treffer zum 1:1.