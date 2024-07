Germania Hilfarth Mit spektakulären Transfers in die Bezirksliga

Der Hilfarther Trainer kündigt an: „Ich bin voller Vorfreude auf die neue Truppe, die neuen Jungs bringen keinerlei Starallüren mit, sondern überzeugen mit Qualität.“ Trainingsstart war bereits am 12. Juli, ab jetzt heißt es drei Mal die Woche treffen, um sich gemeinsam auf die anstehende Saison vorzubereiten. In den Testspielen besiegte man Golkrath mit 6:2, verlor jedoch gegen Fortuna Linnich (0:1) und Grün-Weiss Welldorf-Güsten II (1:5). Union Würm-Lindern schlug am mit 3:0. Ab 1. August steht zusätzlich die Stadtmeisterschaft in Hückelhoven an.