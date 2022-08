SC 09 Erkelenz unterliegt verdient : Aufsteiger-Duell der Bezirksliga geht an Rhenania Lohn

Pascal Thora nimmt die richtige Ecke und trifft vom Elfmeterpunkt zum 1:2 für den SC 09 Erkelenz. Dies bleibt der Endsstand gegen Rhenania Lohn. Foto: Nipko

Fussball-Bezirksliga Im Spiel der beiden Bezirksliga-Neulinge unterliegt der SC 09 Erkelenz verdient mit 1:2 gegen Rhenania Lohn. Die Gäste sind über 90 Minuten das bessere Team, der SC 09 bewies aber bis zum Ende Moral.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Herbert Grass

Das Duell der beiden Aufsteiger in die Fußball-Bezirksliga, Staffel 4, zwischen dem SC 09 Erkelenz und Rhenania Lohn geriet über weite Strecken zu einer ziemlich einseitigen Angelegenheit. Auf dem Kunstrasenplatz an der Krefelder Straße, dem „Josef-Geiser-Spielfeld“, dominierte eindeutig der Gast aus dem Fußballkreis Düren. Der ging auch gleich in die Offensive und sorgte schon nach drei Minuten für die erste Torgefahr, als Mühlenberg von der linken Seite mit links abzog, der Ball aber doch am Tor vorbeiflog. Nur eine Minute später drohte erneut Gefahr für das Erkelenzer Tor, aber Torwart Jacomo Patza war gegen Lohns 37-jährigen Torjäger Sven Nowak aufmerksam. Ab und an kamen auch die 09er mal nach vorne, das aber meist harmlos. So auch bei Sinan Kapars Schuss von der Strafraumgrenze in Minute fünf.

Nach dreißig Minuten schien dann die längst verdiente Führung für die Rhenania aber fällig. Der immer wieder über die rechte Seite antreibende Chris Wolf spielte sich im Strafraum frei, zog aus etwa zwölf Metern auch entschlossen mit links ab, aber SC-Keeper Patza bewies einmal mehr seine Klasse, parierte bravourös. Zehn Minuten später hatte Wolf nach einer Ecke von der linken Seite erneut die Führung auf dem Fuß, schoss aber drüber. Kollege Marcel Arling zielte unmittelbar danach flach vorbei. Und in der 45. Minute war es dann doch passiert, erzielte Rhenania Lohn das 1:0. Aus dem Halbfeld wurde Torjäger Nowak der Ball genau in den Lauf gelegt, der dann eiskalt mit dem linken Fuß ins kurze Eck traf.

Nachdem SC-Trainer Christian Grün zur Pause zweimal gewechselt hatte, kam sein Team etwas besser ins Spiel. So scheiterte Pascal Thora in der 55. Minute mit einer Riesenchance an Lohns Torwart Luke Angermann, übrigens genau so aufmerksam und souverän wie sein Gegenüber Patza. Der aber war in der 58. Minute erneut geschlagen, als Sven Nowak mit seinem zweiten Tagestreffer das 2:0 gelang. Mustergültig von hinten über die rechte Außenposition vorgetragen, durfte Chris Wolf ungehindert flach nach innen flanken. Diese Vorlage erreichte am langen Pfosten den Torjäger, und der ließ sich nicht zweimal bitten, am machtlosen Patza vorbei ins leere Tor zu schieben.