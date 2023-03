Später Ausgleichstreffer SC 09 Erkelenz lässt Punkte gegen Brand liegen

Es schien über weite Phasen der zweiten Halbzeit so, als könne der SC 09 den Sieg über die Runden schaukeln, doch in der 85. Minute war es doch so weit, und die Gäste glichen noch aus. Haudegen Pascal Schneider war es wieder einmal, der für seine Farben getroffen hatte. Nach der Punkteteilung gegen Brand bleiben die Erkelenzer in der Rückrunde auch weiterhin noch ohne Sieg.